Segundo corpo é encontrado no Rio Paraná; restam dois de três irmãos que se afogaram

Uma patrulha da Armada Paraguaia encontrou por volta do meio-dia de domingo (10) mais uma vítima do naufrágio ocorrido dia 4 deste mês no Rio Paraná, durante travessia entre Brasil e Paraguai. Conforme os sobreviventes, quatro pessoas teriam desaparecido no rio após a canoa em que estavam ter sido atingida por uma embarcação de grande porte. As informações são do Jornal Última Hora.

O rapaz foi identificado como Jonathan Nahuel Báez Elizaul, de 19 anos. As buscas continuam para encontrar os irmãos Hugo Javier Molas Vera (21 anos) e José Antonio Molas Cabral (23 anos).

O primeiro corpo – irmão dos dois que estão desaparecidos -, Celso David Molas Cabral, de 28 anos, foi encontrado na sexta-feira (8).

Eles estariam levando alimentos brasileiros para o Paraguai. Segundo o Jornal Última Hora, nas últimas semanas, mais de cem embarcações e mercadorias foram apreendidas. Açúcar, frango e óleo são alguns dos muitos produtos que entram ilegalmente no Paraguai.