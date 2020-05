Corpo de paraguaio que se afogou no Rio Paraná é encontrado

Por volta das 2h desta sexta-feira (8), militares da Base Naval de Cidade do Leste localizaram o corpo de Celso David Molas Cabral, de 27 anos, que se afogou no Rio Paraná após um acidente com uma embarcação ilegal na segunda-feira (4).

A canoa em que 12 jovens estavam teria afundado após ter sido atingida por uma embarcação maior, conforme relato de oito sobreviventes. Ainda não há registro de que embarcação seria. Oito jovens conseguiram se salvar com vida e quatro caíram no rio, sendo procurados desde então.

O corpo do jovem encontrado na madrugada é o primeiro localizado desde que as buscas começaram. Os três jovens que continuam desaparecidos são: Hugo Javier Molas Vera (21), José Antônio Molas Cabral (23) e Jhonatan Miguel Baez Elizaul (19).

O acidente está sendo investigado pela promotora de Justiça Liliana Denise Duarte e um inquérito militar foi aberto pela Capitania Fluvial do Rio Paraná.

Com informações do ABC Color

