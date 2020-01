Secretário especial da Previdência virá ao Show Rural

O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogerio Marinho, estará em Cascavel na sexta-feira (7) para participar do 32º Show Rural Coopavel. Marinho, relator da reforma trabalhista, participará da agenda de palestras organizada pela Ocepar. Quem traz o secretário à cidade é o G7, o grupo das sete principais federações patronais do Paraná.

Marinho foi convidado para falar sobre a aplicação da reforma e sobre pontos importantes de um novo processo de relação entre patrões e trabalhadores. A agenda de reuniões da Ocepar vai ser realizada no prédio Paraná Cooperativo, uma estrutura de mais de 2,2 mil metros quadrados construída ao lado da administração do parque que desde 1989 abriga o Show Rural Coopavel. O auditório com capacidade para 250 pessoas terá uma programação intensa e bastante interessante, diz o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken.

Temas

Na segunda-feira, 3, acontecerá reunião de dirigentes das cooperativas de transporte, às 10h; e à tarde, 13h30, está agendada palestra com o secretário de Estado da Agricultura Norberto Ortigara sobre avanços na sanidade agropecuária do Paraná e do Brasil. Na terça, às 10h haverá reunião do Comitê do Ramo Crédito e às 13h30 palestra com o especialista em mercados André Pessoa, sobre Desafios e perspectivas ao mercado de grãos.

Já na quarta-feira, às 10h, está agendado encontro dos profissionais de recursos humanos das cooperativas e à tarde, 13h30, palestra com Marcos Sawaya Jank, sobre Perspectivas do agronegócio brasileiro e mundial. A quinta reserva, às 10h, reunião do Programa Jovem Aprendiz Cooperativo e depois, às 13h30, palestra com Márcio Ballas sobre Improviso e criatividade. Além da participação de Rogério Marinho, a sexta-feira reserva, às 14h30, o Fórum de TI com debate sobre ciência e tecnologia. Todos os dias, das 8h às 10h, o prédio Paraná Cooperativo recepcionará delegações de líderes cooperativistas e de outros setores.