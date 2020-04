Secretário de Saúde reforça apelo: “ao sair de casa use máscara”

O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, reforçou, nesta terça-feira (7), a importância de as pessoas atenderem o apelo para uso de máscaras artesanais ao saírem de suas residências. A medida é extremamente necessária com o objetivo de promover a chamada “barreira mecânica”contra o novo coronavírus. “Ao sair de casa use máscara”, destaca o secretário.

A Nota Técnica nº 1 do Comitê de Operações de Emergência (COE), publicada no dia 3 de abril, recomenda à toda população o uso de barreiras mecânicas adicionais como máscaras não-médicas (tecido, TNT, entre outros). Além disso, a nota ressalta a atenção quanto às medidas de prevenção da contaminação pela Covid-19, como a higienização das mãos, uso de soluções antissépticas a base de álcool gel a 70%, desinfecção de superfícies tocadas com frequência, distanciamento social, dentre outras.

A Nota Técnica do COE enfatiza ainda que muitas pessoas podem ter infecções assintomáticas, e o uso de máscaras, mesmo artesanais, podem se comportar como uma barreira mecânica.

Lembre-se! O uso de máscara de tecido deve ser individual, não devendo ser compartilhada.