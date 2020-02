Secretarias de Umuarama prestaram as últimas contas de 2019 à comunidade

A Diretoria de Planejamento e Orçamento da Prefeitura Municipal de Umuarama realizou na manhã da sexta-feira (28), prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 referentes ao orçamento do Poder Executivo. Os dados oficiais da Secretaria detalham as previsões orçamentárias e a despesa efetivamente empenhada. A prestação de contas aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi aberta ao público.

O total de receita efetivamente utilizada durante o ano passado foi R$ 427.581.384,97. O montante representa 7,25% a menos valor previsto, que era de R$ 462.015.000,00. Divididos por áreas, a maior parcela do valor efetivado se volta a recursos advindos da União, que contabilizam R$ 143.505.878,84. Em seguida vem à receita própria do Município, advindas de áreas como IPTU, ISSQN, entre outras taxas e receitas. Ao todo, a Receita própria de Umuarama em 2019 foi de R$ 120.431.163,72.

Consolidação e despesas

Os dados também apresentam a consolidação de despesas efetivada por áreas, que tem em primeiro lugar de investimentos a Secretaria Municipal de Saúde, a qual utilizou R$ 145.077.777,48, de orçamento total do município. Deste total, R$ 40.309.170,73 dizem respeito à folha de pagamento dos profissionais que atuam na Saúde Municipal.

A Educação é a segunda pasta, tendo recebido R$ 69.597.250,77, seguida da Secretaria de Obras, (R$ 63.043.655,93). Com R$ 26.205.557,87, os Encargos Gerais do Município ocupam a quarta posição no hall de investimentos, e logo atrás vem a Secretaria de Serviços Públicos, que empenhou R$ 20.255.180,04, enquanto a Secretaria Municipal de Defesa Social teve valor total de investimentos pontuado em R$ 12.059.119,61.

O restante dos recursos foi dividido entre as secretarias de Fazenda, Administração e Serviços Rodoviários.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou os dados relativos da pasta referentes aos últimos quatro meses do ano passado. O volume de despesa liquidada na pasta foi de R$ 55.827.328,00, sendo que parte dos recursos (R$ 38.279.675,53) foi destinado à Assistência Hospitalar Ambulatorial, enquanto a Atenção Básica em Saúde utilizou R$ 13.035.006,02.

Números que representam a quantidade de atendimentos prestados também foram apresentados, inclusive a quantidade de exames processados no período, que contabiliza 194.705, cerca de 10 mil a menos que o segundo quadrimestre, quando o número foi de 209.646.

Reportagem: Tribuna Hoje News