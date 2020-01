Secretaria de Saúde descarta um dos dois casos suspeitos de coronavírus em Curitiba

A Secretaria de Saúde do Paraná descartou há pouco um dos dois casos suspeitos de coronavírus em Curitiba. Dois pacientes foram internados em hospitais da capital paranaense com a suspeita de terem contraído a doença.

Conforme a secretaria, o rapaz de 29 anos estava com gripe do subtipo Influenza B, já detectado em exames. O paciente segue internado em isolamento no Hospital Santa Cruz, em observação.

Em nota, o Hospital Santa Cruz informou que “o paciente está em observação e isolado. A equipe médica está tomando todos os cuidados indicados pelo protocolo do Ministério da Saúde”.

CASO EM INVESTIGAÇÃO

O segundo caso de coronavírus em investigação em Curitiba é uma mulher de 23 anos que está no Hospital das Clínicas, após dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Ela viajou para a China nos últimos dias.

O internamento segue protocolo do Ministério da Saúde, em isolamento e com acompanhamento médico para a realização de exames clínicos para confirmar a presença da doença.

“Paciente com quadro de infecção respiratória leve, que se encaixa nos critérios de definição da OMS para casos suspeitos de coronavírus. Neste momento, está em avaliação a história epidemiológica da viagem”, diz a nota da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

A Secretaria de Saúde convocou uma coletiva para a manhã desta quarta-feira (29) para falar a respeito dos casos e dos procedimentos adotados.