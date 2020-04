Secretaria de Saúde de Cascavel recebe doações de luvas e máscaras

O prefeito Leonaldo Paranhos, o secretário de saúde, Tiago Stefanello e o presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, receberam hoje (13) no Hospital de Campanha Ney Senter Martins, a doação de 12,5 mil máscaras e mais 10 mil luvas, que serão disponibilizadas para os servidores da saúde, que estão atuando nas UPAs e nas Unidades de Saúde do Município, no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). Para o prefeito Leonaldo Paranhos, essa ação é extremamente importante para garantir o atendimento aos pacientes e a segurança dos servidores.

