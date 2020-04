Secretaria de Saúde confirma o segundo caso da covid-19 em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, no início da noite desta sexta-feira (3), o segundo caso do novo coronavírus (covid-19) no Município. Trata-se de um homem com 50 anos de idade que, conforme as informações, não realizou viagem recente ao exterior. Ele apresentou sintomas característicos da covid-19 no dia 24 e está internado na cidade.

A Secretaria de Saúde informa que, assim que o resultado do exame laboratorial apontou positivo, a equipe da Vigilância Epidemiológica se reuniu com a família do paciente, que foi orientada a se manter em quarentena por 7 dias, sem contato com outras pessoas.

Os membros familiares mais próximos passam a ser monitorados pelo Município e, caso alguém apresente sintomas durante o período, será realizado exame laboratorial e a pessoa encaminhada para avaliação médica.

O novo Boletim Diário do Coronavírus informou que, até esta sexta-feira, Assis Chateaubriand tem 20 casos suspeitos registrados. Além dos dois casos confirmados, há seis sendo investigados e outro 12 já tiveram resultados negativos.