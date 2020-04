Secretaria de Saúde alerta para o uso obrigatório de máscara e o respeito ao “distanciamento social”

A Secretaria de Saúde tem sido vigilante no aspecto do comportamento da população diante das medidas de isolamento e distanciamento social. Nesta semana, as ações serão ainda mais enérgicas, Nesta semana, as ações serão ainda mais enérgicas, principalmente no que tange ao funcionamento de atividades autorizadas pelo Decreto 15.374 de 11 abril de 2020, publicado na segunda-feira, 13.

Clínicas de estética, manicures e pedicures, fisioterapia, academias são alguns dos estabelecimentos que poderão atender, desde que obedecidas as regras para funcionamento. De acordo com coordenador do Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Saúde de Cascavel (COE), Rubens Griep, o vírus se propaga por meio do contato com gotículas, por isso a necessidade de que a população, que utilizará serviços autorizados pelo Decreto Municipal, saiba a importância do chamado “distanciamento docial”.

O Decreto Municipal traz ainda uma série de regras para que os proprietários de estabelecimentos se adequem, antes mesmo de receber os clientes. Entre eles está o fornecimento do álcool gel porque garante a limpeza das mãos antes e depois de tocar nos espaços coletivos.

O distanciamento com uso de máscara é obrigatório; as pessoas devem sair extremamente o necessário para poder manter a chamada “curvatura da doença”, ou seja, para que o número de casos do novo coronavírus não aconteçam de uma vez só.

Conforme a Secretaria de Saúde, os estabelecimentos devem manter um colaborador na porta, onde de forma sistemática, controle a entrada e saída das pessoas. O Decreto Municipal sugere a verificação da temperatura do cliente, o uso de máscara, higienização antes e depois de deixar estabelecimento, entre outros.

Cada serviço que está sendo liberado pelo Decreto Municipal tem a obrigação de auxiliar o controle garantindo as condições mínimas estabelecidas para a efetividade do distanciamento social. As pessoas enquadradas como grupos de risco (idosos, hipertensos, asmáticos, diabéticos e fumantes) devem evitar sair de casa, por isso a necessidade de pedir ajuda a outras pessoas da família ou vizinhos.