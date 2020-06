Secretaria de Cultura de Marechal lança concurso de desenho e redação

A Secretaria de Cultura de Marechal Rondon, em parceria com a Secretaria de Educação, lançou nesta semana o concurso de desenho e redação denominado de “Eu curto meu município”. O primeiro tema do certame é “Conhecendo o município por meio de visita virtual ao Museu”.

Podem participar crianças do município de 07 a 09 anos, além de um membro da família, que deverá instigar o conhecimento cultural e relembrar memórias rondonenses.

Cada criança poderá produzir apenas um desenho. Já o adulto participante deverá produzir uma pequena redação com no mínimo 05 e no máximo 10 linhas, descrevendo qual o motivo da peça escolhida, sua função e curiosidades.

Para o concurso foram escolhidas três peças que estão expostas no acervo do museu histórico Padre José Gaertner, no distrito de Porto Mendes, sendo elas um ferro de passar a brasa, lamparina e uma plantadeira manual.

Os objetos podem ser vistos em um vídeo que está publicado na página do Facebook da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em https://www.facebook.com/PrefeituraDeMarechalCandidoRondon/videos/2334798016829801/ .

O desenho deverá ser colorido e confeccionado em papel A4 e com uso de lápis de cor. A redação deverá ser em papel A4, manuscrito, com no mínimo 05 e no máximo 10 linhas, escrita com caneta azul ou preta, de forma manuscrita. O desenho e a redação deverão ser scaneados e enviados para o e-mail: concursoculturamcr@gmail.com, entre os dia 03 a 10 de julho. O resultado será no dia 24 de julho.

A premiação será do 1º ao 3º lugar troféu, brinde e certificado. O regulamento completo está disponível em www.bit.ly/eucurtomeumunicipio.

Conforme a secretária de Cultura, Márcia Veit, o objetivo é ampliar e proporcionar o conhecimento cultural histórico do município de Marechal Cândido Rondon, por meio do desenho e da escrita, além de oferecer uma atividade para as crianças e adultos que se encontram em distanciamento social, em decorrência da pandemia. “Marechal Cândido Rondon comemora 60 anos no dia 25 de julho de 2020. A colonização, suas origens e a história da nossa cidade são de extrema importância. O museu histórico Padre José Gaertner possui um acervo bastante amplo e variado. Por isso escolhemos as peças do museu para este concurso”, destacou Márcia.