Seaso de Cascavel inicia entrega de alimentos ä famílias cadastradas no CRAS

O que contém nos kits

Os kits hortifrutigranjeiros contem, alface, rúcula, brócolis, almeirão, chuchu, cebola, abacate, caqui, mandioca, quiabo, couve flor, feijão, batata doce, ponkan, adquiridos dos pequenos produtores e do Mesa Brasil, limão, cenoura, berinjela, maracujá, pepino, pão, mamão, milho verde entre outros produtos que são doados pelos supermercados.

Além das 280 famílias cadastradas nos CRAS, a Seaso faz também a distribuição de alimentos a entidades como o Asilo e o Albergue Noturno. “A ideia é, uma vez por semana entregarmos estes alimentos nas casas das famílias cadastradas e, para isso, nós contamos com a ajuda do Exército e do Território Cidadão”, explicou Leila Viana, diretora da Secretaria de Agricultura.