Schumacher faz tratamento em Paris

Cercado de forte aparato de segurança e com sigilo absoluto, o ex-piloto Michael Schumacher foi internado ontem pela manhã no hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris. O ex-piloto, que sofreu acidente na estação de esqui de Meribel, na França, e desde então vive com as sequelas que a queda causou em seu cérebro, chego ao hospital de ambulância e escondido por uma coberta azul marinho. O staff médico que acompanha o ex-piloto é composto por dez pessoas, tendo à frente o professor Philippe Menasché, cirurgião cardíaco de 69 anos e pioneiro na terapia celular para tratar insuficiência cardíaca.