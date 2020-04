Saúde recebe escudos faciais e caixas de intubação da Fundetec

A Fundetec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel – entregou na tarde desta terça-feira (7), um lote com 60 máscaras com escudos faciais e quatro caixas de intubação para a Secretaria de Saúde. Os equipamentos serão utilizados por servidores das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município, no enfrentamento do coronavirus.

Escudos faciais e caixas de intubação

As viseiras estão sendo fabricadas com o uso de ácido polilático e acetato, são produzidas na impressora 3D da Fundetec e finalizadas em uma máquina laser, que garante a qualidade e eficácia do produto.

Já a caixa de intubação é feita em acrílico e deve ser utilizada por médicos e enfermeiros no momento de intubar o paciente. Os materiais devem ser utilizados para evitar o contato com gotículas e/ou secreções das pessoas.

“Os dois equipamentos entregues hoje serão muito bem utilizados. Com certeza eles trarão maior segurança a esses profissionais que estão na linha de frente e consequentemente mais expostos”, finalizou o secretário de Saúde.