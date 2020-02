Saúde orienta alunos sobre prevenção

Assis Chateaubriand – Em vias de confirmar epidemia de dengue, além de mutirões de limpeza e vistoria em imóveis, uma das ferramentas adotadas pela Prefeitura de Assis Chateaubriand no combate à dengue é insistir na conscientização da população de que cabe a ela o papel fundamental no combate ao Aedes aegypti. Afinal, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.

Nesse sentido, a Secretaria de Saúde vem mobilizando seus profissionais e, além dos trabalhos e orientações feitos nos bairros, também promove palestras de conscientização. Nesta semana, aproximadamente 450 alunos do Colégio Estadual Chateaubriandense participaram de palestra nos períodos da manhã e da tarde, e outra turma é organizada com os estudantes da noite.

Os jovens receberam orientações dos cuidados que devem ser tomados com a dengue, desde ações preventivas ao tratamento quando infectado pelo vírus. Eles também foram informados sobre a atual realidade vivida no Município, que já contabiliza mais de 100 casos e irá decretar estado de epidemia nos próximos dias.

“Em parceria com a direção do colégio, fizemos uma abordagem geral da dengue. Falamos de como todos devem atuar na prevenção, eliminando objetos que possam acumular água, e também dos sintomas e dos cuidados necessários quando a pessoa contrai dengue. Foi um dia muito produtivo, em que os alunos interagiram bastante com nossos profissionais sobre o tema. Com essa atividade, levamos informações para boa parte do Município, uma vez que o Chateaubriandense conta com alunos de vários bairros da cidade”, estima o diretor de Vigilância em Saúde, Fábio Fantin Camilo.