Saúde de Umuarama registra oitavo caso de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste domingo (10) o oitavo caso confirmado de Covid-19 em Umuarama. Trata-se de um homem de 46 anos, funcionário de uma empresa local na função de motorista. A suspeita é que ele tenha sido contaminado pelo coronavírus em viagem de trabalho a São Paulo, onde tem ocorrido o maior volume de casos da doença. Conforme o boletim deste domingo, Umuarama tem hoje 8 casos confirmados, com este homem internado em enfermaria e outra em isolamento domiciliar; uma pessoa morreu e cinco pacientes já estão recuperados. Há ainda 112 casos suspeitos em acompanhamento (um internado em enfermaria e 111 em isolamento domiciliar). Outras 240 suspeitas já foram descartadas, do total de 360 notificações do início da pandemia até este domingo.