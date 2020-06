Saúde de Cascavel afirma que município tem número elevado de casos por conta do aumento de testagens

O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello afirmou na manhã desta segunda-feira (8), que o município tem um número elevado de casos por conta do aumento de testagens, o que diminui as subnotificações.

Segundo Stefanello, Cascavel representa 2,9% da população do Paraná e já fez 3% do total de exames do Estado. “O laboratório municipal de Cascavel (exclusivo para pessoas da cidade) já fez 3% dos exames do Paraná. Acrescente além destes, todos os exames de laboratório privados e tudo o que enviamos ao Lacen (Laboratório Central do Paraná) […] Cascavel testa muito, não tem subnotificação. Por isso tem casos confirmados que são acompanhados na mesma proporção por recuperados” explicou o secretário.

O município apresenta 684 casos confirmados da covid-19, sendo que 465 desses já são considerados recuperados.

Clique aqui e confira o informativo de Análise covid-19 atualizado em 07-06