Saúde analisa proposta de programa de combate à covid-19

Representantes do Centro e Operações em Emergências em Saúde Pública (COE) da Secretaria de Estado da Saúde receberam representantes do programa nacional Todos pela Saúde, que tem o objetivo de apoiar inicialmente ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

Criado por iniciativa do grupo financeiro Itaú, o programa está direcionando, em todo o País, a doação de R$ 1 bilhão feita pelo banco, com o objetivo de amenizar os efeitos do novo coronavírus e atender as necessidades imediatas de instituições hospitalares da rede pública de saúde e pacientes afetados com a doença.

PROGRAMA – Um grupo de pesquisadores e dirigentes da área da saúde lidera o comitê gestor nacional do programa e acompanha as ações junto com especialistas. A proposta apresentada durante reunião do COE, em Curitiba, visa, por exemplo, a implantação de ferramenta tecnológica de gerenciamento de gabinete da crise para otimização e remanejo da utilização de leitos hospitalares e equipamentos, como respiradores.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da secretaria estadual, Maria Goretti David Lopes, disse que o COE avaliará a proposta. Caso seja implantada, a ferramenta dará suporte inicialmente aos hospitais da rede do Estado que são referência para a tratamento da Covid-19. “Todas as iniciativas são bem-vindas e vamos avaliar a melhor forma de utilização no Estado”, afirmou a diretora.