Saúde adianta instalação de leitos de UTI no antigo Hospital Santa Catarina

O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, disse nesta segunda-feira (30), que o município já avança no cronograma de retomada do atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Brasília, em seu endereço de origem – Rua Europa. A previsão é de que a empresa entregue a reforma e ampliação até o dia 10 de maio, permitindo a volta da UPA ao local de origem e a organização do Hospital de Retaguarda.

Mais de 73% das obras da UPA Brasília já foram concluídas. O prédio deve receber ao final investimentos de R$ 2.417.000,00.

Para agilizar o cronograma de atendimento principalmente aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, o Município está adiantando a instalação de mais 10 leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) no antigo Hospital Santa Catarina, e que devem entrar em funcionamento no mês de maio, independente da saída ou não da estrutura provisória da UPA Brasília para o endereço de origem.

Hospital de Campanha

Além dos novos leitos na Ala de Queimados do Hospital Universitário, o município já está preparando o Centro de Eventos para a instalação de 50 leitos para atendimento de pacientes suspeitos com o novo coronavírus. De acordo com o Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, o espaço só será utilizado caso tenha necessidade no futuro.

Além disso, outro espaço já foi reservado para um segundo espaço, que pode ser montado na estrutura da Agrotec, localizada às margens da BR-277, saída para Curitiba.

Em caso de funcionamento do Hospital de Campanha ou Centro de Triagem a Covid19 no Centro de Eventos, os profissionais de saúde serão convocados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Consamu).

Hoje, Cascavel conta com 10 leitos de UTI no Hospital Universitário para atendimento específico contra o novo coronavirus. Outros 20 leitos de enfermaria devem estar disponíveis nos próximos dias na Ala de Queimados.

O Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, lembra ainda que todos os hospitais particulares tem o dever de manter uma estrutura especial para atendimento contra a Covid-19. Os usuários de planos de saúde devem fazer contato telefônico junto a operadora do plano para obter outras informações.