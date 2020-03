Sardinha Copacol na panela de pressão

INGREDIENTES:

1 kg de Sardinha Inteira Congelada Copacol

100 ml de azeite de oliva

3 xícaras de chá de ervas frescas rasgadas (salsa, manjericão, manjerona, alecrim e tomilho)

10 dentes de alho

4 cebolas

300 ml de água

Sal a gosto

Pimenta-preta a gosto

Cebolinha verde picada a gosto

MODO DE PREPARO:

Limpe as sardinhas, descartando as escamas e as vísceras. Corte fendas nas laterais dos peixes. Reserve.

Corte o alho em lâminas finas e a cebola em rodelas. Reserve.

Em uma panela de pressão grande (4,5l ou mais), coloque uma camada de cebola, uma de peixe, polvilhe sal e pimenta. Coloque uma nova camada de cebola, alho e ervas, outra camada de peixe, polvilhe sal e pimenta. Finalize com outra camada de cebola, alho e ervas.

Regue com azeite e água. Feche a panela e leve ao fogo.

Quando pegar pressão (início do barulho da válvula), conte 40 minutos em fogo baixo.

Deixe que a pressão diminua antes de abrir a panela (não forçar a saída de vapor).

Sirva a sardinha e polvilhe a cebolinha picada.

Dica: sugestão de acompanhamento, fatia de pão tipo baguete.