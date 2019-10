Saque do FGTS e 13º do Bolsa Família injetam R$ 14,5 bi extras na economia

A decisão de antecipar o saque dos R$ 500 do FGTS para este ano (o calendário iria até março do ano que vem) pode representar até R$ 12 bilhões extras na economia deste ano que, somados aos R$ 2,5 bilhões do 13º do Bolsa Família, darão um fôlego para o Natal brasileiro e ajudar a economia na largada de 2020, na avaliação do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.

Esse valor vai se somar ainda aos R$ 30 bilhões do FGTS e do PIS/Pasep cuja liberação já estava prevista para este ano. “Ajuda os brasileiros a ter um Natal melhor”, disse o secretário ao Estado.