São Paulo e Palmeiras medem forças em clássico no Pacaembu

São Paulo – Com o Morumbi interditado por conta das intensas chuvas que atingiram a região nos últimos dias, o São Paulo recebe o Palmeiras no Pacaembu neste sábado, às 16h30, pela 11ª e penúltima rodada do Paulistão.

Os rivais chegam para o Choque-Rei com empates por 1 a 1 na bagagem. O Tricolor com a Ferroviária e o Verdão com o Mirassol, na rodada passada. O time alviverde, entretanto, atuou no meio de semana pela Libertadores e venceu o Melgar por 3 a 0, em casa.

O Palmeiras lidera o Grupo B com 19 pontos, enquanto o São Paulo é o segundo do Grupo D, com 14. Os dois rivais ainda não confirmaram a classificação às quartas de final do Estadual.

Para este jogo, Vagner Mancini não conta com o lateral-direito Bruno Alves, suspenso, nem com o meia Nenê, vetado. Já Everton, Liziero e Biro Biro são dúvidas, enquanto Gonzalo Carneiro é expectativa por conta da tentativa de efeito suspensivo.

No Palmeiras, que não perde há 10 anos para o rival no Paulistão, Felipão não conta com atacante Deyverson e o meio-campista Moisés, por suspensão, nem com o zagueiro Luan, lesionado.