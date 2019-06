São Paulo e Cruzeiro empatam pela sétima rodada do Brasileirão

Em jogo equilibrado, a igualdade permaneceu entre São Paulo e Cruzeiro. As equipes se enfrentaram neste domingo (2), no Pacaembu, pela sétima rodada do Brasileirão, e terminaram empatando em 1 a 1. Alexandre Pato abriu o placar para o Tricolor, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final. Thiago Neves acertou linda cobrança de falta e deixou tudo igual.

São Paulo e Cruzeiro fizeram primeiro tempo movimentado no Pacaembu. Foram cinco finalizações para cada lado. O Tricolor, por sua vez, aproveitou melhor uma delas. Aos 14 minutos, Reinaldo deu lindo passe para Pato, que livre bateu da meia-lua, sem chances para Fábio. A Raposa poderia até ter empatado aos 34, mas Volpi fez grande defesa em cabeceio forte de Dedé.

A vantagem do São Paulo não desanimou o Cruzeiro, que continuou mantendo o mesmo ritmo da etapa inicial. E o posicionamento da Raposa foi premiado. Na marca dos 22 minutos, Thiago Necvs bateu falta com enorme categoria, no ângulo esquerdo de Volpi, sem chances para o goleiro tricolor. A situação dos paulistas ficou um pouco delicada quando Igor foi expulso, aos 48 minutos, quando impediu contra-ataque cruzeirense. Nos acréscimos, Volpi salvou novamente o Tricolor, quando pegou chute de Egídio cara a cara.