São Paulo e Bahia se reencontram no Morumbi, agora pela Copa do Brasil

São Paulo – Três dias após empatarem sem gols pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Bahia se reencontram nesta quarta-feira, desta vez pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbi.

Na igualdade no fim de semana, os dois tricolores fizeram um jogo aberto diante de 44 mil torcedores são-paulinos, público esperado também para esta noite. Entretanto, a equipe paulista sofreu com a lesão de Liziero no início do primeiro tempo e com a expulsão de Toró na metade da segunda etapa, além de ainda não contar com Alexandre Pato em suas plenas condições. Ainda assim, sem conseguir se impor, o time da casa saiu de campo vaiado.

Aliás, ainda em busca do melhor futebol após reformulação no elenco, o São Paulo não tem conseguido grandes resultados como mandante na temporada. É quem tem o pior desempenho em casa dentre as 20 equipes da Série A em 2019, com 49% dos pontos conquistados. Assim, largar bem em sua estreia na única competição que falta em sua galeria de troféus – inicia a disputa direto das oitavas de final – é fundamental para o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Salvador.

Por outro lado, o Bahia tem desempenho ainda pior como visitante, com cerca de 25% dos pontos conquistados. O Tricolor baiano, inclusive, só venceu uma vez fora de casa nesta Copa do Brasil, no triunfo pelo placar mínimo diante do Santa Cruz-RN, pela 2ª fase. Antes, havia empatado com Rio Branco-AC e CRB e sido derrotado em Londrina.