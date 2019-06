São-miguelense volta à Europa para novas exposições

São Miguel do Iguaçu – A arte da talentosa artista Eliane Maria de Pieri, de São Miguel do Iguaçu, vai pousar novamente na Europa. Eliane, que já participou em exposições e salões de artes no Brasil e no exterior, inclusive o Museu do Louvre, em Paris, agora vai mostrar suas telas em outros países do Velho Continente por meio da Mostra de Arte Itinerante Internacional, realização pela Artcom Expo Internacional Association of Artists and Partners 2019.

“Sinto-me muito feliz e lisonjeada pelo convite e pelo reconhecimento, já que depois da minha exposição no Louvre estou tendo novamente a oportunidade de mostrar meu trabalho no continente que é o berço das artes mundiais”, afirma Eliane.

Serão quatro exposições em três países. Em Portugal, na Suíça e na Itália, nas cidades de Roma e Limone Sul Garda. Participam dessas exposições itinerantes artistas de países como Albânia, Angola, Argentina, Brasil, Chile, França, Itália, Letônia, Luxemburgo, Noruega, Rússia, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos e Reino Unido.

“Espero que minha arte caia na simpatia dos críticos europeus. Sinto-me extremamente gratificada por poder expor meu trabalho na Itália, por exemplo, berço do grande mestre Leonardo Da Vinci”, diz ela, encantada.

“A vida de artista não é fácil, por isso busco aproveitar sempre novas oportunidades como essa, que abre as portas da Europa para o meu trabalho”.

Eliane vai expor com artistas de outros 14 países e espera que os estilos diversos, as ideias diferentes e as linguagens visuais de múltiplas culturas possam despertar nos expectadores uma reflexão e uma provocação de sentidos.

Cronograma da exposição:

Palazzo Limone Sul de Garda – Itália

10 a 17 de Junho de 2019

Galerie UCAI Roma La Pigna

19 a 26 de Junho 2019

Friburgo – Suíça Galerie Cathedrale

27 a 29 de Junho 2019

Galeria de Arte Magenta – Portugal

30 de Junho de 2019 a 05 de Julho de 2019