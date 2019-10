São Miguel recebe a 2ª etapa da Copa Paraná de Handbeach

São Miguel – O Terminal Turístico do Balneário Ipiranga, em São Miguel do Iguaçu, será palco da 2ª etapa da Copa Paraná de Handebol de Areia, neste fim de semana. A competição é uma das atrações dos Jogos de Aventura e Natureza, realizados pelo Governo do Paraná com o objetivo de mesclar esporte e turismo, divulgar as regiões turísticas e consolidar o Paraná como um grande destino de viagem.

Na primeira etapa, as equipes de Paranaguá terminaram em primeiro lugar tanto no feminino quanto no masculino, conquistando dez pontos cada. Desta vez, entretanto, não participarão. Dentre as mulheres, o time de Ubiratã terminou em 2º lugar, com oito pontos, seguida de AhandFoz/Smel, com seis, e Antonina/Handbeach, com cinco. Além destas, estreiam na disputa as equipes Cobra Handbeach Cascavel/ACH, Entre Rios do Oeste e as anfitriãs de São Miguel do Iguaçu.

No masculino, os iguaçuenses encerraram a etapa de abertura com oito pontos, figurando na 2ª posição da tabela de classificação. Em 3º lugar ficou Antonina/Handbeach, com seis pontos. Desta vez, também participam da etapa, pela primeira vez, os times Cobra Handbeach Cascavel/ACH e os donos da casa de São Miguel do Iguaçu.

A programação terá início amanhã (5), a partir das 13h, com 10 partidas em sequência. As disputas prosseguirão no domingo (6), com início às 08h30 e término às 14h30, quando serão apresentados os campeões da 2ª etapa.