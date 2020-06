São Miguel do Iguaçu

São Miguel do Iguaçu

O boletim do novo coronavírus em São Miguel do Iguaçu trouxe mais 25 casos da doença nas últimas 24 horas. O total de casos agora é de 104 com 11 recuperados.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, 83 pessoas foram atendidas por telefone, 51 casos são suspeitos e 284 foram descartados.

Outras 122 pessoas estão em quarentena por síndrome gripal e 17 ganharam alta.