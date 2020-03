São esperados 240 mil visitantes durante a Expo Umuarama 2020 

A 46ª Expo Umuarama/19ª Feira Internacional foi oficialmente aberta ao público nessa quinta-feira (12) à noite em solenidade no parque Dario Pimenta Nóbrega. Além das autoridades municipais, o evento contou com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, esteve em Umuarama durante o dia, mas não pôde permanecer na cidade para a abertura da Expo Umuarama 2020.

Vitrine do noroeste paranaense e uma das maiores exposições agropecuárias, comerciais e industriais do sul do Brasil, a Expo Umuarama 2020 terá 11 dias de duração e seguirá até domingo, 22. A Sociedade Rural tem expectativa de atrair 240 mil visitantes e movimentar negócios na casa dos R$ 65 milhões.

Apesar de o evento ter sido oficialmente aberto à noite (20h) ontem às 15h, no auditório da SRU, Guto Silva se reuniu com lideranças locais e regionais para apresentar as principais ações do governo do Estado e depois seguiu até o Batalhão da Polícia Militar, antes de seguir viagem.

Este ano a Expo bate recorde no número de expositores. São 602 participantes distribuídos na área de 240 mil metros quadrados do parque Dario Pimenta da Nóbrega. Apresentam e comercializam produtos, serviços e animais de pelo menos 8 raças de bovinos e uma de equinos.

Leilões

Essas raças também estarão representadas nos seis leilões de animais, confirmando Umuarama como uma ativa praça de comercialização de animais. O município se desponta como o maior produtor de carne do Estado. Só nos leilões serão 5.200 animais, vindos de criatórios renomados da região.

Automóveis

O setor de automóveis é outro destaque desta edição da Expo, com ofertas para todos os públicos e bolsos. As concessionárias prepararam tabelas de preços e linhas de crédito exclusivas para a exposição. As linhas valem tanto para a compra de veículos quanto de animais para a reposição nas fazendas.

Fazendinha

No setor técnico, os destaques vão para a Fazendinha, espaço que funciona como uma propriedade agropecuária modelo; o Encontro da Mulher Trabalhadora Rural, no sábado; e o Torneio Leiteiro, que dissemina conhecimento e tecnologia para que Umuarama se destaque como uma das mais respeitáveis bacias leiteiras do Paraná.

Programação

A entrada foi gratuita ontem à noite no parque de exposições e o mesmo acontece nas próximas segunda e terça, quando será realizado o rodeio qualify. Hoje sexta (13) o evento ganhará ritmo musical, com o show da dupla baladeira Thaeme e Thiago, a partir das 23h.

No sábado (14), será a vez da cantora Marília Mendonça agitar o público com sua sofrência incurável, como ela mesmo costuma dizer referindo-se ao seu repertório musical. Domingo (15) acontecerá a Expo Kids, com atividades a partir das 12h. E logo depois, às 18h, está programado o show de Toy Story.

À noite a programação muda o tom e pelo menos 25 carros entrarão na arena no Destroy Car. Quem ficar ‘vivo’, a ponto de seguir andando de quatro rodas, depois das batidas ganha a competição, sucesso de público por onde passa.

Os demais shows programados são: Gusttavo Lima, na sexta (20/3), e Lauana Prado, no sábado (21/3). Os ingressos antecipados (e mais baratos) podem ser adquiridos em vários pontos de venda autorizados em Umuarama e cidades da região. Há também a opção de compra pelo site aloingressos.com.br.

Rodeio

Serão seis dias de rodeio, dois deles com entrada gratuita (16 e 17). Na segunda e na terça-feira acontecerá a etapa de classificação, com expoentes regionais. Os peões que atingirem as melhores pontuações receberão o convite para disputar o Mega Rodeio, com início na quarta-feira (18) e locução de Marco Brasil Filho e Daniel Tibiriçá.

As montarias seguirão na quinta (19), no sábado (21) e no domingo (22), movimentando um exército de profissionais renomados. Todos os peões vêm da ACR (Associação dos Campeões de Rodeios) e têm em seus currículos vários prêmios de primeiro lugar.