Santa Terezinha recebe 1º Encontro de Carros Antigos neste domingo

Encontro de carros antigos será no domingo, na praça central de Santa Terezinha - Foto: Divulgação

As pessoas que circularem neste domingo (24), pelos arredores da Praça Silvino Dal Bó, localizada em área central de Santa Terezinha de Itaipu, poderão rever grandes clássicos automotivos. Modelos de colecionadores que zelam pela originalidade dos veículos estarão expostos das 9h às 17h, no 1º Encontro de Carros Antigos de Santa Terezinha.

O evento é aberto ao público e está sendo organizado pelo grupo Antigos, de Foz do Iguaçu, com apoio do grupo Amigos de Antigos, de Santa Terezinha. Para os expositores será cobrado o valor de R$ 10,00 ou 5kg de alimentos. A arrecadação será dividida entre o Provopar da cidade e o projeto Massa é ser Solidário, de Foz.

A expectativa será reunir cerca de 150 expositores de cidades da tríplice fronteira e região. Modelos que marcaram época como Aero-Willys, modelo Itamaraty, entre tantos outros considerados verdadeiras relíquias, estarão dispostos para visitação. “A expectativa é grande. Contamos com a presença da população e queremos, cada vez mais, que novos adeptos integrem esse movimento”, disse o presidente do grupo Antigos, Francisco de Sales de Lima filho, conhecido como pimpão.