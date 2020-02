Santa Terezinha oferta testes rápidos em campanha pré-carnaval

Com a proximidade dos festejos de Carnaval, as equipes da Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu promovem a campanha pré-carnaval, com testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, distribuídos nas quatro unidades básicas de saúde do município.

Nesta quinta-feira (13), os testes serão ofertados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Parque dos Estados. Na sexta-feira (14), os exames serão realizados na UBS da região central. Na próxima semana, dia 18, será a vez da unidade do bairro BNH ofertar os exames. E no dia 20, a campanha será encerra na UBS do bairro Santa Mônica. O horário de atendimento da campanha pré-carnaval será das 17h às 20h, em todas unidades.

Os agendamentos dos pacientes para os testes rápidos estão sendo realizados pelos profissionais de cada unidade mediante apresentação dos documentos pessoais e cartão SUS. “Nossa meta é atender os pacientes que ainda não realizaram os exames. A atitude é uma forma de disseminar a importância da prevenção”, explicou a diretora de saúde, Beatriz Campos Garcia.

Além dos testes rápidos, serão intensificadas as vacinas contra o sarampo nos dias 13, 14, 18 e 20, das 17h às 20h. No sábado, dia 15 de fevereiro, será o Dia “D”, de mobilização nacional contra o sarampo, abrangendo público alvo na faixa etária de 5 a 59 anos. Os documentos necessários são: carteira de vacinação, RG e cartão SUS.