Santa Terezinha inicia implantação do protocolo digital

O poder público de Santa Terezinha de Itaipu deu início à implantação do protocolo 100% digital. O primeiro contato com o sistema que passará em breve a dinamizar os serviços prestados à população, reduzir o uso de papeis e promover maior transparência na administração aconteceu na quinta e sexta-feira da última semana.

Parte dos funcionários de todos os departamentos e secretarias existentes no município, foram treinados para atuar com a plataforma 1DOC, ferramenta digital de comunicação, atendimento e gestão documental que eliminará os trâmites em papel da administração. “Houve o primeiro contato com todos os usuários do sistema, com o objetivo de mostrar a forma de utilização. O próximo passo é fazer os ajustes necessários e tirar todas as dúvidas para que a novidade seja implantada e aberta à população”, disse o secretário de Fazenda, Bruno Spricigo.

O prefeito Cláudio Eberhard, avalia a novidade como um incremento positivo na gestão pública. “Estamos na era digital, do moderno, da gestão inteligente que busca a redução do uso de papeis e a formação de cidadãos cada vez mais conscientes da importância de vivermos em um mundo sustentável”, pontuou.

Atendimento – O serviço de atendimento à população será mantido. No entanto, assim que o novo sistema esteja liberado, as pessoas serão orientadas a utilizar os serviços disponíveis na nova ferramenta digital, evitando filas de espera, mais comodidade e menos burocracia.