Santa Tereza contabiliza 8 casos positivos de covid-19

A Secretaria de Saúde de Santa Tereza do Oeste divulgou um novo Boletim epidemiológico na manhã desta segunda-feira (25) para confirmar o registro de 8 (oito) casos confirmados de coronavírus no Município.

Todos os novos casos confirmados estão em isolamento domiciliar e são acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Santa Tereza do Oeste.



O Município mantém firme as regras de controle para evitar que a transmissão se multiplique e a situação se agrave ainda mais. Pedimos a toda a comunidade que tomem os cuidados necessários usando mascara e e evitem sair de casa.

Até agora foram 71 notificações, 08 csos positivos confirmados, 11 pessoas estão em isolamento domiciliar, 12 casos foram descartados e 40 foram liberados de isolamento.