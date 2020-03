Santa Helena: Comitê se reúne com administração municipal para discutir possível reabertura do comércio

Um comitê formado dentro da Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) para tratar das questões relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus se reúne nesta quinta-feira (26) com o prefeito de Santa Helena, Evandro Grade, e outros setores da administração municipal. O objetivo é discutir, principalmente, as questões relacionadas ao fechamento do comércio e à possibilidade de reabertura, além de outros detalhes do setor.

A principal consequência do fechamento do comércio está relacionada à falta de receita que, em determinados segmentos, pode significar dificuldade e até impossibilidade de arcar com os principais compromissos, incluindo pagamento de salários dos colaboradores, de dívidas com fornecedores, financiamentos e demais situações, conforme os próprios empresários. “Precisamos proteger colaboradores, idosos, crianças e demais pessoas e também estamos preocupados com as empresas do Município”, destaca a presidente da Acisa, Claudete Remor.

Diversas medidas foram adotadas nos últimos dias como forma de combater a proliferação do coronavírus, caso das barreiras sanitárias, cancelamento de eventos, fechamento do comércio, paralisação das aulas, e todos os eventos que compreendem a aglomeração de pessoas.

Diante do cenário atual e da preocupação dos empresários quanto aos compromissos financeiros e os impactos na economia do Município, regional e estadual, o comitê formado para tratar do assunto pediu a reunião com a administração municipal.

