Sanepar reimplanta rodízio no abastecimento de água em Cascavel

A Sanepar reimplanta o rodízio no abastecimento de Cascavel para este sábado (5). Não houve chuvas conforme anunciava a previsão do tempo.

A estratégia de análise diária da situação do sistema de abastecimento da cidade será mantida e as equipes definem a aplicação do rodízio levando em conta o volume de água armazenada e do consumo diário.

O horário previsto para interrupção do fornecimento de água continua para o período das 12h30 às 19h, com previsão de normalização à meia-noite de cada dia.

PLANO PARA SISTEMA DE RODÍZIO NO ABASTECIMENTO EM CASCAVEL

DATA E HORÁRIOS

LOTEAMENTOS ATINGIDOS

05/10/19 – SÁBADO

FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h

NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Novo Mundo, Dona Geni, Jardim Europa, Roberta, Jaraguá, Parque Residencial JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Parque São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Parque dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.