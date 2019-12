Sanepar divulga nova tabela do rodízio no abastecimento de água de Cascavel

A Sanepar informa que a aplicação do rodízio no abastecimento de água de Cascavel será mantida apenas para o período de quarta a sexta-feira. As últimas chuvas, as temperaturas amenas e o consumo reduzidos foram determinantes para a tomada de decisão da equipe que avalia diariamente o sistema. O horário para os dias de fechamento permanece das 12h30 às 22h com previsão de retorno no fornecimento de água durante a madrugada. Eventualmente, se houver necessidade, a Sanepar poderá fazer paradas emergenciais de forma localizada.

O monitoramento e a análise diária do sistema de abastecimento vão continuar levando sempre em conta o volume de água armazenada, os níveis dos mananciais e o comportamento do consumo diário.

13/12/19 – SEXTA-FEIRA

Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dourado, Golden Garden, Esmeralda (parte), Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro (parte), Independência, Kiberama Bonato, Social Americano, Boa Vista, Simone, Social Americano II, Liberdade, Vitória, Tom Jobim, Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Palmeira, Aclimação I e II, Vale do Sol, Res. São Carlos e Porto Seguro.

14/12/19 – SÁBADO

Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia, Santana, Los Álamos, Recanto Azul, Soares, Morada do Sol, Belo Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial (parte), Parque São João, João Merlin, Campo Belo, Sarah Elisa, Belmonte, Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá, Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, Sol Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.

18/12/19 – QUARTA-FEIRA

Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, Jd. Europa, Roberta, Jaraguá, Pq. Res. JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Pq. São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Pq. dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.

19/12/19 – QUINTA-FEIRA

Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Acácia, Jardim Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII.