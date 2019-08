Salário mínimo na Venezuela de R$ 11

Caracas – O salário mínimo da Venezuela chegou ao valor mais baixo da história nessa terça-feira e, segundo a cotação cambial oficial de ontem, equivale a US$ 2,76 (cerca de R$ 11,15), uma marca que coincide com o aniversário de um ano do plano de recuperação econômica proposto pelo governo para enfrentar a crise.

A desvalorização em relação à moeda americana só cresceu desde o início do ano.

Com os 40 mil bolívares de salário mensal equivalendo menos de US$ 3, os venezuelanos estão abaixo da linha da miséria estabelecida pela ONU, que afirma que os que recebem menos de US$ 1,90 por dia vivem em situação de extrema pobreza.

Em agosto do ano passado, quando deu início ao plano de recuperação econômica do país, Maduro estabeleceu que o salário mínimo da Venezuela seria equivalente a US$ 30. Mas houve uma perda de 90,80% no poder de compra desde então, apesar dos quatro reajustes realizados pelo governo nos últimos 12 meses.