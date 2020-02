Saiba qual é a melhor forma de solicitar um refinanciamento

Uma opção de empréstimo que tem ganhado mais adeptos no Brasil é o refinanciamento imobiliário . Ele tem se mostrado uma alternativa de confiança para as pessoas que precisam de uma boa quantidade de dinheiro de forma rápida e segura, seja para investir em seu negócio ou pagar dívidas.

Quando a pessoa opta por recorrer a esse tipo de empréstimo, ela garante acesso a uma grande linha de crédito. Por outro lado, é preciso que ela ofereça algum bem — normalmente, um imóvel ou um carro — como garantia que esse empréstimo será pago.

Durante o período de pagamento da dívida, a instituição financeira que realizou o empréstimo passa a ser a detentora do bem, até que ocorra a quitação. Por isso, é necessário ter em mente que, caso a dívida não seja paga dentro do prazo estipulado, o indivíduo corre o risco de perder o bem.

Vantagens do refinanciamento

Esse tipo de empréstimo, menos conhecido que os empréstimos pessoais, apresenta várias vantagens para o cliente. Uma delas é a quantidade de dinheiro disponibilizada, que pode chegar a até 60% do valor do imóvel. Não é necessário justificar o uso do dinheiro.

Outra vantagem é que o pagamento é de longo prazo, variando entre 2 a 20 anos. Outro aspecto atraente desse modelo é que as taxas de juros costumam ficar entre 1% a 2% — bem abaixo das outras opções.

Melhores cenários

Esse tipo de empréstimo é mais indicado para situações específicas, como pagar dívidas. Como os juros são mais baixos e o prazo para pagar é maior, você pode quitar o que está pendente e ganhar fôlego extra para pagar esse empréstimo, só que nesse caso, sem ter que enfrentar os pesados juros de antes.

Se você precisa fazer reformas em seu imóvel, principalmente se for algo emergencial, esse empréstimo também é recomendado. A quantia disponibilizada pelo banco permite que você cubra todos os gastos, sem ficar com a dor de cabeça de pagar juros altos depois.

Investir no seu negócio por meio do refinanciamento também é uma opção interessante, uma vez que a alta quantia emprestada pode dar uma turbinada em seus negócios. O investimento feito com o empréstimo pode ser o que está faltando para tornar seu negócio mais lucrativo.

Como solicitar um refinanciamento

Quem deseja fazer o refinanciamento deve atender a algumas exigências. Primeiramente, é preciso que o indivíduo tenha o imóvel oferecido em seu nome, apresentando a escritura e a matrícula do imóvel. O interessado também não pode ter restrições ao CPF em serviços como o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

A pessoa também deve comprovar que sua renda mensal é suficiente para pagar as mensalidades. Os bancos avaliam que as parcelas do empréstimo não podem ultrapassar um terço da renda mensal familiar. Por isso, avalie se suas finanças estão saudáveis para arcar com o pagamento das parcelas.

Existem situações em que o banco permite o empréstimo mesmo que a pessoa tenha alguma restrição no nome, já que o imóvel é uma garantia muito segura do pagamento. Porém, saiba que os juros serão maiores nesses casos.

Documentação necessária

O solicitante do refinanciamento precisa levar alguns documentos para que o empréstimo seja aprovado. Eles incluem: documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de estado civil e matrícula do imóvel. Quem é casado precisa levar os documentos e a assinatura do cônjuge.

Também é necessário levar um comprovante de renda, mas fique atento: nessas situações, a conta poupança não pode ser utilizada como comprovação. É preciso que a pessoa comprove sua renda de outra forma para o banco avaliar a possibilidade de empréstimo.

Se o solicitante for um empresário, a instituição financeira exigirá alguns documentos específicos para liberar o empréstimo. Entre eles, estão o faturamento da empresa, o Imposto de Renda e os extratos da conta corrente, tanto da pessoa física quanto da jurídica.

