Sábado tem plantão para retirada do carnê de IPTU 2019

A prefeitura municipal de Santa Terezinha de Itaipu fará plantão de atendimento para retirada do carnê de IPTU 2019 (Imposto Predial e Territorial Urbano) neste sábado, dia 06 de abril. O Paço Municipal estará aberto das 8h às 14h para a entrega exclusiva dos carnês do IPTU predial e territorial. O objetivo do poder público é facilitar a obtenção do documento pelo contribuinte que tem indisponibilidade de horário durante a semana ou para aquele contribuinte que o carnê não foi entregue pelos Correios, até sexta-feira, dia 05.

O contribuinte tem a opção de pagar a vista com 5% de desconto até o dia 10 de abril. Quem escolher parcelar pode dividir o valor em até oito vezes.

Além do atendimento presencial, os proprietários de imóveis em Santa Terezinha de Itaipu também contam com a opção de imprimir o carnê pela internet. A prefeitura municipal disponibilizou no site oficial o link para impressão do boleto.

Para obter o documento de forma eletrônica basta acessar o endereço www.stitaipu.pr.gov.br, e clicar no banner: IPTU 2019 – imprima seu carnê. Pela internet o contribuinte também tem a opção de imprimir a via de pagamento à vista ou os boletos de parcelamento.