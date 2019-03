Sábado tem a última prova para começar a estudar já

Neste sábado, dia 16 de março, a unidade Lago da Unopar de Cascavel realiza a última prova do vestibular de verão para quem deseja estudar ainda neste semestre. O processo seletivo será realizado em dois horários, às 10h, para interessados em cursos a distância, e às 14h para os cursos presenciais. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (45) 3322-9027 ou pessoalmente, na Avenida Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago.

Com foco na transformação digital da sociedade e pensando na necessidade de muitas pessoas que precisam de flexibilidade para estudar, a unidade está oferecendo neste vestibular duas importantes graduações na modalidade a distância: Educação Física e Enfermagem.

Os cursos são reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação), têm a mesma grade curricular e o mesmo diploma do presencial, e ainda contam com todas as aulas práticas que são necessárias para aprendizagem da profissão.

Para quem está em busca de outras opções, a Unopar também está oferecendo o curso de Direito na modalidade presencial com duração prevista de cinco anos. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Censo do Ensino Superior, a carreira é uma das mais desejadas pelos brasileiros, e possui mercado amplo e cheio de oportunidades.

Plataforma de empregabilidade

Com a proposta de contribuir com o mercado de trabalho, facilitando a rotina de diversos profissionais da área de recursos humanos, e, ao mesmo tempo, aproximando alunos e ex-alunos de oportunidades de emprego, a Unopar disponibiliza aos seus estudantes o Canal Conecta, uma plataforma exclusiva e gratuita de empregabilidade, que faz o cruzamento das competências buscadas por empresas com o perfil de centenas de candidatos com currículos ativos, identificando aqueles que mais se adaptam a uma vaga.