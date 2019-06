RÚGBI | seleção feminina se classifica para Tóquio 2020

O rúgbi do Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seleção brasileira feminina de Rugby Sevens fez mais um grande torneio e conquistou o título do Torneio Qualificatório, disputado no fim de semana em Lima, no Peru. A competição foi também um evento-teste para os Jogos Pan-Americanos Lima 2019, que serão disputados no mesmo estádio do Complexo Andrés Avelino Cáceres, no fim de julho. Este ano, Em 2019, as Yaras já conquistaram também os títulos da etapa de Hong Kong do Womens Sevens World Series e do Campeonato Sul-Americano, no Paraguai.