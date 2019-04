Rotary Fest Flores oferece mais de mil espécies da flora brasileira

O Rotary Club de Cascavel Leste em parceria com a SEFA (Sociedade Espírita Francisco de Assis) promove a 14ª edição da feira Rotary Fest Flores. O evento acontecerá entre os dias 05 a 14 de abril, no antigo Terminal Oeste (próximo à rodoviária). A feira estará aberta ao público das 9h às 21h, com entrada gratuita.

A feira oferecerá ao público mais de mil espécies diferentes da flora brasileira, com destaque para flores e orquídeas, mas também mudas frutíferas, plantas ornamentais, mudas de plantas cítricas, ervas medicinais, vasos, arranjos e artigos de decoração. O resultado financeiro, obtido com a comercialização destes produtos, será destinado a entidades assistenciais, apoiadas pelas instituições promotoras.

“Esse é um ótimo momento para incrementar o jardim e dar mais alegria à casa, ao sítio ou ao local de trabalho, contribuindo com o meio ambiente e com entidades sociais e ter momentos agradáveis com a sua família”, diz a presidente do clube de Rotary, Eliani Maria Liberali Cervo.