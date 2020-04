Rodoviária de Toledo mesmo fechada segue em reforma

O fechamento do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi foi uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Toledo para mitigar a chegada do novo coronavírus no município. A pandemia reduziu a passagem dos ônibus e passageiros, mas não afetou o andamento da reforma que está sendo realizada no local desde outubro do ano passado.

Segundo o gestor da empresa responsável pela execução do projeto (Metalúrgica Dantol Ltda.), Fábio Dantas, o ritmo dos trabalhos acelerou desde que o espaço precisou ser fechado. Fábio estima que em torno de 65% do projeto já foi realizado.

A reforma do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi demanda investimentos de R$ 1.894.197,21, dos quais R$ 1.800.197,21 advém do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), do Governo do Estado, e os R$ 94 mil restantes são contrapartida da Prefeitura de Toledo. Além das intervenções citadas por Fábio, o projeto prevê ainda a construção de guarita, ponto de táxi, cercamento, sede administrativa, estacionamento com o dobro de vagas para veículos e intervenções para melhorar a acessibilidade do local.

De acordo com o secretário de Administração, Moacir Neudii Vanzzo, estas obras colocam em evidência um dos principais cartões postais da cidade.