Reunião define detalhes da 95ª Corrida de São Silvestre

São Paulo – Uma reunião realizada na Fundação Cásper Líbero, nessa semana, definiu os últimos detalhes operacionais para a realização da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre. Os pontos finais relacionados à logística da Prova foram repassados às repartições envolvidas na organização do evento.

Representantes de Prefeitura, Polícia Militar, Companhia de Engenharia de Trafego, Metrô e setores envolvidos ao longo dos 15 km de percurso estiveram presentes no encontro. O foco das medidas adotadas é a segurança dos corredores oficiais, ou seja, aqueles devidamente inscritos e toda a população que acompanha a Prova.

A programação de largadas da 95ª Corrida de São Silvestre começará partir das 7h25 (de Brasília) do dia 31, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, a partir das 7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05 a Elite masculino, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

Em relação à retirada dos kits de participação, foram reservados quatro dias, de 27 a 30, mais uma vez no Palácio de Convenções do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209. A entrega ocorrerá entre 8h e 20h.