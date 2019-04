Reunião de pesquisa de trigo abre inscrições para a 13ª edição

Pesquisadores, professores, acadêmicos, profissionais do agronegócio, produtores de sementes, agricultores, cerealistas e moinhos já podem garantir a presença na 13ª Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT) e no Fórum Nacional do Trigo 2019, que serão realizados nesta edição pela Biotrigo Genética de 2 a 4 de julho em Passo Fundo (RS).

Para o envio de trabalhos, o prazo de inscrição é até 2 de maio, com submissões pelo site www.reuniaodetrigo2019.com.br. Já o período de inscrição com valores promocionais no primeiro lote é até 17 de maio. Aberto ao público, a expectativa é reunir cerca de 400 participantes.

Conforme o presidente da 13ª RCBPTT, André Cunha Rosa, a reunião é o principal evento científico de trigo no Brasil. Ele explica que o evento tem como objetivos avaliar os avanços científicos, promover a transferência de tecnologias e integrar as diferentes instituições que dão suporte à cadeia produtiva do trigo e do triticale. “É um importante evento que reúne os principais debates sobre os avanços e onde acontece o direcionamento das prioridades da pesquisa do trigo no Brasil”, comenta.

Também são avaliados os resultados da última safra e indicadas novas tecnologias para cultivo nos próximos anos.

Nesta edição, a programação contará com palestras e painéis sobre as safras passadas e as perspectivas da cultura do trigo, debates relativos à armazenagem, legislação, comercialização e qualidade industrial, além da apresentação de trabalhos científicos nas subcomissões técnicas. A partir desses estudos será elaborado o livro com as Informações Técnicas para Trigo e Triticale – Safra 2019.

Os trabalhos serão recebidos na forma de resumos expandidos até 2 de maio e podem ser inscritos em uma das seguintes subcomissões técnicas: Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais; Fitopatologia; Entomologia; Melhoramento, Aptidão Industrial e Sementes; Solos e Nutrição Vegetal e Transferência de Tecnologia e Socioeconomia.

O evento que acontece no auditório da Faculdade de Economia e Administração da UPF (Universidade de Passo Fundo), conta com o patrocínio das empresas Basf, Syngenta, Bayer, Coamo, Granotec, Agrária, Apasem, FMC e apoio da Embrapa Trigo. Mais informações e programação completa no site http://www.reuniaodetrigo2019.com.br/.