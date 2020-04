Reunião apresenta projetos de obra prevista em acordo de leniência

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai transmitir pela internet nesta quinta-feira (23), às 14 horas, reunião técnica para apresentação dos projetos de engenharia referentes às obras na Avenida Souza Naves, em Ponta Grossa.

As obras são resultado do acordo de leniência entre a Concessionária CCR-Rodonorte e o Ministério Público Federal, firmado no final do ano passado, e vão priorizar trechos com registro elevado de acidentes de trânsito. Após a homologação do acordo, a concessionária iniciou a elaboração dos projetos necessários para a realização das obras, cujos detalhes serão explicados na reunião.

INSCRIÇÕES – A reunião técnica será transmitida pela plataforma Zoom, com um limite de 30 participantes que poderão fazer questionamentos sobre os projetos. As inscrições podem ser feitas no portal do DER

A reunião também será transmitida pelo YouTube para toda a população, no link que estará disponível no portal do DER/PR a partir das 14 horas.