Retorno de Saturno: Hora de amadurecer

Para a Astrologia, Retorno de Saturno é aquele momento em que tomamos consciência de nossas limitações, daquilo que podemos ou não podemos fazer. Isso porque Saturno simboliza o limite, justamente por ser o último planeta que pode ser visto a olho nu.

Tecnicamente, Retorno de Saturno trata-se do tempo necessário para que este planeta realize uma volta completa em torno do Sol. Enquanto nosso planeta, a Terra, leva em torno de 365 dias para realizar esta volta, Saturno leva aproximadamente 29 anos terrestres para fazer o mesmo movimento. Isso significa que se na Terra você tem 29 anos, em Saturno você acabou de completar seu primeiro ano de vida. Se você acha que está ficando velho(a), é tudo uma questão de perspectiva, pois em Saturno você ainda é muito novinho(a).

Hora de se livrar do que supérfluo

É no Retorno de Saturno que aprendemos a diferença entre o que é viável e o que é “viagem na maionese”. Astrologicamente falando, é quando nos tornamos efetivamente adultos.

Antes do Retorno de Saturno, a maioria de nós costuma ter a ilusão de tudo poder. Fantasiamos que somos livres de uma forma irreal. Entre a idade de 28 e 30 anos, “a ficha cai”. Descobrimos que existem limites precisos, e o melhor: que isso não é ruim, muito pelo contrário! Nos livramos de muitos supérfluos, mantendo em nossas existências apenas aquilo que tem funcionalidade e permite nosso desenvolvimento. É como se passássemos uma peneira fina, e no final descobrimos que mantínhamos várias coisas, objetos ou relacionamentos que não faziam mais sentido e que apenas ocupavam espaço em nossas vidas.

Para algumas pessoas esta é uma fase dolorosa, pois elas descobrem que não são mais crianças e que algumas sérias responsabilidades precisam ser assumidas. O sofrimento, neste ciclo, ocorre apenas quando a pessoa não foi devidamente orientada ao longo de sua vida, quando lhe faltou estrutura e quando ocorre medo de amadurecer. Numa fase em que é imprescindível identificar o que é verdadeiramente necessário, pode ser muito doloroso descobrir que alguns de nossos mais caros apegos envolvem coisas, pessoas ou ideias que não nos fazem bem.

Para tantas outras pessoas, o Retorno de Saturno pode ser uma fase muito feliz, de grandes realizações, um momento em que nos deparamos com resultados práticos para os esforços que desempenhamos antes de completarmos 29 anos de idade. É como se a vida começasse a finalmente “tomar forma”, e muitas das ideias e conceitos que compreendíamos apenas em teoria passam a assumir a conformação de uma realidade efetiva.

Passado o ensaio da vida, eis que o espetáculo começa! Sopre a vela do seu bolo saturnino de aniversário e não se preocupe tanto com o gosto do bolo. O importante é que você lembre: este é o primeiro ano do resto da sua existência. Faça valer!