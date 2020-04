Retomada de comércio tem aglomerações e irregularidades

O primeiro dia da retomada das atividades comerciais em Cascavel foi marcada por muitas aglomerações e irregularidades de empresas que não se encaixam nos requisitos definidos para a volta do funcionamento.

Desde cedo, muitas pessoas, inclusive idosos e crianças, percorriam as ruas centrais da cidade, mas as maiores aglomerações foram registradas em agências bancárias e lojas de departamentos, isso tudo apesar dos inúmeros apelos das autoridades de saúde para a permanência em casa, especialmente das pessoas que são do grupo de risco.

Outro fator que chamou a atenção é a ausência do uso de máscaras recomendado para todas as pessoas ao saírem de suas casas na última semana pelo secretário municipal de Saúde, Thiago Stefanello, uma forma de se proteger e de proteger outros de possíveis contaminações.

Irregularidades

O decreto que entrou em vigor na última segunda-feira prevê a abertura de estabelecimentos comerciais com até nove funcionários registrados e que cumpram todas as recomendações para evitar aglomerações e ofereçam proteção aos clientes e aos trabalhadores.

No entanto, duas grandes lojas de departamento, que não se encaixam nesse perfil, a Havan e as Pernambucanas, tiveram gigantescas filas durante o dia todo.

Na Loja Havan da Avenida Brasil, houve dois pontos de entrada: na porta principal e pelos fundos. Até a patrulha do Exército que percorria as ruas chegou a pedir o distanciamento das pessoas.

A prefeitura foi consultada sobre a situação e informou que apenas o setor de crediário estaria funcionando, contudo, após informação de que consumidores saíam com sacolas do local, enviou uma equipe para verificar a situação.

Apesar de várias cobranças, até o fechamento da edição não houve resposta da administração sobre a prometida vistoria.

O Ministério Público acompanha a situação e promete intervir se for o caso.

Operação Retomada Segura

A fiscalização do cumprimento do novo decreto sobre reabertura gradativa do comércio, além dos cuidados sanitários a serem adotados por empresas e população, fica a cargo do Exército, das Polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal, da Defesa Civil e do Território Cidadão que iniciaram ontem (7) a Operação Retomada Segura.

O Exército ficou responsável pela orientação à população e aos comerciantes do Centro. As Polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal vão atuar nos bairros.

O prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou o início dos trabalhos e disse que o problema não é trabalhar, mas como trabalhar: “Quero fazer um apelo à cidade de modo geral: que só vá às compras se for necessário. Não é o momento para isso. Nós sabemos que a economia tem um peso extraordinário na vida de qualquer cidade e país, mas nós sabemos que também é preciso cuidar da vida, nós não podemos ter uma mancha, ser uma cidade que foi irresponsável e que colocou em risco a vida das pessoas. É um momento de muita maturidade”.