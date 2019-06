Resumo semanal das novelas de 8 a 15 de junho

Rael atira em Maria

Nesta semana em “A dona do Pedaço”, Régis rouba Maria da Paz que acusa Rock do crime. Vivi e Camilo brigam por fotos dela na internet. Rock sai com Fabiana e a leva para um motel. Rael atira contra Maria, mas não acerta. Edilene tenta interromper sua gravidez e confessa a Cosme que tinha um relacionamento com Otávio. Fabiana encontra Agno. Maria de Paz e Régis se beijam.

Órfãos da terra

Sábado, 08 de junho

Jamil não gosta do jeito como Bruno olha para Laila. Paul se irrita com o desprezo de Dalila. Laila recusa a ajuda de Dalila/Basma para reconstruir a barraquinha de Missade. Sara se entristece quando Davi se recusa a aceitar seu casamento com Ali. Martin revela sua história, e todos se emocionam. Paul recepciona Fauze ao chegar ao Brasil.

Segunda-feira, 10 de junho

Dalila conta a Paul sobre a gravidez de Helena. Benjamin se aproxima de Martin. Paul faz uma proposta arriscada a Miguel sem que Camila saiba. Cibele se frustra quando Benjamin diz que Martin não tem interesse por ela. Latifa e Abner se aproximam. Paul consegue um emprego para Fauze. Davi procura Ali. Helena revela a Laila que está grávida de Elias.

Terça-feira, 11 de junho

Laila afirma que jamais perdoará Helena. Valéria organiza os preparativos para seu casamento com Norberto. Santinha se interessa por Fauze. Elias promete a Helena que irá se separar de Missade. Elias compra o food-truck para Missade, e Dalila e Paul comemoram.

Quarta-feira, 11 de junho

Santinha desconfia da origem do dinheiro de Miguel. Cibele e Padre Zoran recebem Davi no instituto de refugiados. Abner decide abrigar Latifa em sua casa. Cibele e Davi se beijam. Elias descobre que o food-truck de Missade foi roubado.

Quinta-feira, 13 de junho

Benjamin insinua a Caetano que Dalila/Basma pode ser a responsável pelas tragédias envolvendo a família de Laila. Elias confessa a Helena que não pode se separar de Missade. Padre Zoran apoia Missade. Cibele e Benjamin decidem investigar Dalila/Basma. Helena revela a Missade que está grávida de Elias.

Sexta-feira, 14 de junho

Missade não perdoa Laila por não ter lhe contado sobre a gravidez de Helena. Paul provoca um acidente com o carro em que estão Elias e Helena. Cibele desabafa com Martin e Benjamin sobre Davi. Elias implora para que Faruq salve a vida de Helena e do bebê.

Sábado, 15 de junho

Elias explica para Almeidinha e Tomás sobre o acidente. Letícia e Faruq anunciam a Elias que não foi possível salvar o bebê. Helena acusa Elias pelo acidente. Bruno e Marie se beijam. Fauze beija Santinha. Incentivada por Dalila/Basma, Helena decide prestar queixa contra Elias.

Verão 90

Sábado, 08 de junho

Dandara e Vanessa discutem. Floriano desconfia da suposta guru de Álamo.Quinzinho discute com Dandara. Lidiane cancela as aulas de dança com Quinzão. Quinzinho dorme com Vanessa. Vanessa liga do celular de Quinzinho para Dandara.

Segunda-feira, 10 de junho

Dandara decide terminar o casamento com Quinzinho. Lidiane avisa a Jofre que ele terá que participar do concurso de dança como seu parceiro. Galdino, com o disfarce da guru Adelaide, consegue tirar dinheiro de Álamo. Madá alerta Álamo sobre Adelaide. Lidiane recebe um convite para jantar com seu fã.

Terça-feira, 11 de junho

Janaína pede um tempo a Raimundo, depois de trocar beijos com o chef. Dandara aceita fazer a turnê com Ticiano. Patrick paralisa no palco na hora do show, mas Candé o socorre. Quinzão fica arrasado com a indignação de Lidiane ao descobrir que ele é o seu fã.

Quarta-feira, 12 de junho

Horácio tenta animar Quinzão, que está deprimido por causa de Lidiane. João pede Manu em casamento. Marco Aurélio avisa a Ticiano e Dandara que eles se despedirão do Brasil abrindo o show de Beto Falcão.

Quinta-feira, 13 de junho

Quinzinho sente saudades de Dandara. Gisela desmascara Mercedes e enfrenta a mãe durante um almoço com as amigas. Quinzão sugere que Lidiane o deixe participar do concurso de dança, como uma forma de se redimir.

Sexta-feira, 14 de junho

Lidiane aceita dançar com Quinzão e o casal vence o concurso. Dandara deixa claro a Quinzinho que seu casamento acabou. Quinzinho cancela a viagem com Vanessa. Catraca se apaixona pela Cantora Mascarada, sem saber que é Kika.

Sábado, 15 de junho

Janaína confidencia a Raimundo que será necessária uma nova prova para reabrir o caso de Nicole e inocentar João. Tobé revela a Quinzinho que a audiência da PopTV diminuiu com a saída de Manu, Dandara e Vanessa da programação. Magaiver procura por Jerônimo e diz que eles precisam conversar.

A dona do pedaço

Sábado, 08 de junho

Maria pede para Rael procurar Márcio na fábrica de bolos. Amadeu conta para a família sobre a doença de Gilda. Márcio e Kim passam a noite juntos. Abel procura Britney em sua casa. Josiane pede para namorar Rock. Rael chega armado para falar com Maria.

Segunda-feira, 10 de junho

Rael não consegue falar com Maria da Paz. Régis se insinua para Maria da Paz e Sueli nota. Rock aceita fingir que namora Jô. Kim aconselha Vivi a não ceder às chantagens de Camilo. Amadeu flagra Régis com Maria da Paz.

Terça-feira, 11 de junho

Amadeu e Maria da Paz discutem e Jô manipula os dois com a ajuda de Régis. Jô garante a Régis que conseguirá o dinheiro que precisa com Maria da Paz. Tonho alerta Maria da Paz sobre Rael. Jô mente para Maria da Paz e consegue dinheiro com a mãe.

Quarta-feira, 12 de junho

Jô pede que Kim não comente sobre a origem do dinheiro que conseguiu. Kim pede ajuda para conquistar Márcio. Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas fotos, e Fabiana e Kim incentivam a blogueira a não se importar. Os policiais provocam Camilo ao ver as fotos de Vivi na internet.

Quinta-feira, 13 de junho

Fabiana conhece Rock. Vivi pede um tempo para Camilo. Fabiana mente e diz a Camilo que aconselhou Vivi a não divulgar fotos ousadas. Edilene descobre que está grávida de Otávio. Fabiana procura Agno.

Sexta-feira, 14 de junho

Maria da Paz desconfia que Rock tenha furtado a estátua e Ellen comenta sobre Régis. Camilo e Vivi reatam o namoro. Maria da Paz fala com Jô sobre sua desconfiança de Rock. Régis vende a estátua roubada de Maria em um antiquário para quitar sua dívida. Abel convida Britney para sair.

Sábado, 15 de junho

O tiro disparado por Rael não atinge Maria e ela vai depor na delegacia. Jô incentiva Maria a se envolver com Régis. Carlito se preocupa com a demora da cirurgia de Gilda. Camilo pede Vivi em casamento.