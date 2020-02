Resumo semanal das novelas de 8 a 15 de fevereiro

Lurdes acredita que Elias é Domênico

Nesta semana em “Amor de mãe”, Tales se sente humilhado por Lídia. Magno confronta Penha. Sandro avisa a Marconi a localização do quadro que o bandido planeja roubar. Tracy não aceita que Durval termine seu relacionamento com Matias. Elias inventa para Magno que foi adotado. Miranda confunde Daniel com Matias. Marconi furta o quadro de Lídia. Belizário agride Estela. Lurdes acredita que Elias é Domênico.

Éramos seis

Sábado, 8 de fevereiro

Emília diz a Gusmões que conterá as lembranças de Justina sobre a morte de Hamilton, e Higino ouve. Lola tem um sonho com Carlos. Felício procura Isabel. Lola descobre que Carlos fez um seguro de vida em seu nome.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Lili decide trabalhar para apressar os planos de seu casamento. Alfredo, Nero e Lúcio afirmam que continuarão suas lutas políticas. Zeca e Olga explicam a morte de Carlos para Tavinho. Alfredo encontra Karine. Afonso acompanha Lola ao banco para quitar sua casa.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Natália reclama com Almeida sobre seu comportamento. Adelaide percebe que Justina está dopada e confronta Emília. Shirley ouve quando Afonso fala para Inês de sua admiração por Lola. Clotilde toma decisão sobre bebê.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta Emília. Lola conversa com Durvalina sobre Clotilde. Clotilde entra em trabalho de parto no trem e salta numa estação qualquer. Zeca e Olga encontram Clotilde.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Todos comentam sobre a tensão política em São Paulo. Emília flagra Alfredo e Adelaide se beijando. Karine ajuda Soraia. Soraia seduz Julinho. É anunciada a guerra em São Paulo. Alfredo comunica a Lola que lutará em memória de Carlos.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Isabel procura Felício. Zulmira chega a São Paulo e se nega a assinar o desquite de Felício. Soraia insiste para que Julinho fique com ela. Alfredo surge vestindo a farda da guerra diante de Lola.

Sábado, 15 de fevereiro

Natália se prepara para viajar para o Rio de Janeiro. Clotilde convida Padre Venâncio para ser o padrinho de Francisco. Adelaide anuncia a Emília que trabalhará como jornalista durante a revolução. Alfredo e Lúcio partem para a guerra.

Salve-se quem puder

Téo incentiva Micaela a seguir com seus projetos. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com elas para São Paulo.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

A família de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade da cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. Ermelinda avisa a Zezinho que Luna/Fiona sumiu. Juan anuncia a Mário que ele deixará a cadeira de rodas. Luna/Fiona pede para falar com Helena Santamarina.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Luna/Fiona pede desculpas a Zezinho por ter saído de casa às escondidas. Alexia/Josimara tem um pesadelo com Renzo tentando matar Ignácio. Bia e Tarantino trocam mensagens. Alexia/Josimara e Zezinho se beijam.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Alexia/Josimara entrega a carta de recomendação para Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan e Ignácio. Renzo ameaça um deputado a mando de Dominique. Lúcia pede demissão e revela a Renzo que vai embora. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan como amiga de Alexia.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Téo não aceita a cópia da correntinha que Helena lhe dá, e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia/Josimara não gosta do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Juan tenta convencer Mário a não vender a casa, depois que ela for reconstruída. Luna/Fiona mente para Zezinho e Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara se apresenta na empresa, dizendo que veio por indicação de Kyra.

Sábado, 15 de fevereiro

Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. Téo e Úrsula discutem. Tammy seduz Tarantino no vestiário do ginásio. Dominique elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

Amor de mãe

Sábado, 8 de fevereiro

Miranda fica encantada com Daniel. Magno, Érica e Ryan se preocupam com a tristeza de Lurdes. Estela vai à casa de Álvaro. Betina vê Magno com Leila. Eunice encontra os papéis que Tânia tentou eliminar e procura Lurdes.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Elias pensa em se passar por Domênico para se aproximar de Ryan. Raul e Vitória dormem juntos. Thelma pressiona Nuno a desfazer o negócio com Álvaro. Estela ameaça revelar o que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha com Belizário. Marconi cobra de Sandro o favor que lhe fez.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Thelma torce para reaver seu restaurante e trabalhar com Danilo. Leila pede ajuda a Penha, que confessa se sentir bem com Belizário. Sandro pede para acompanhar Raul em um almoço com Lídia. Nuno decide desfazer seu negócio com Álvaro.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Jorge ajuda Estela a fugir. Elias chega para o almoço com Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A polícia recupera o quadro de Lídia, que se desculpa com Sandro. Sandro confessa a Raul que participou do roubo do quadro.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Daniel questiona Miranda sobre Matias. Vitória liberta Amanda e a leva até Davi. Álvaro flagra Nicete e Betina com Júnior, e Verena tenta disfarçar. Davi tenta convencer Amanda a não atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro confronta Nicete.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Vitória e Álvaro se enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam o processo de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, e Raul e Sandro a apoiam. Durval revela a Danilo que Thelma tem um aneurisma.

Sábado, 15 de fevereiro

Lurdes descobre que Elias não é Domênico, e todos se compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial de Tales e expulsa o rapaz de sua casa. Tales chantageia Lídia. Betina admira a dança de Marina. Elias afirma à mãe que Ryan gravará uma música dele.