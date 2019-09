Resumo semanal das novelas de 7 a 14 de setembro

Órfãos da terra

Sábado, 7 de setembro

Dalila é presa, e Laila e Jamil comemoram. Rania sofre com a prisão da neta, e Zuleika a consola. Benjamin é hostil com Aline. Rania tenta falar com Dalila. Hussein anuncia seu casamento com Helena. Dalila ameaça Laila diante de Maurício e Almeidinha.

Segunda-feira, 9 de setembro

Almeidinha afirma a Laila e Jamil que Dalila não representa mais perigo para os dois. Benjamin diz a Aline que não voltará para casa. Padre Zoran revela a Rogério que se declarou para Missade. Santinha questiona Rania sobre o assassinato de Aziz, e Fauze ouve.

Terça-feira, 10 de setembro

Santinha confidencia a Rania que guardou a caixa com a arma em seu quarto para protegê-la, e Fauze ouve tudo. Na cadeia, Fauze conta para Dalila que Rania matou Aziz. Camila garante a Rania que contará a verdade sobre a morte de Aziz.

Quarta-feira, 11 de setembro

Rania tenta impedir Camila de contar a verdade à Polícia. Laila questiona Almeidinha sobre a possibilidade de proteger Rania da fúria de Dalila. Dalila revela a Fauze que ele não é filho de Aziz.

Quinta-feira, 12 de setembro

Fauze fica transtornado com as revelações de Dalila. Miranda toma o depoimento de Rania para construir a defesa de Camila. Youssef chega ao Brasil. Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia se beijam.

Sexta-feira, 13 de setembro

Youssef diz que ajudará Dalila, mas exige que ela se case com ele. Benjamin anuncia que reatou o namoro com Letícia. Laila revela a Jamil que está grávida e ele comemora. Gabriel volta ao Brasil e diz que revelará todos os crimes de Dalila.

Sábado, 14 de setembro

Gabriel revela os crimes de Dalila para Almeidinha em uma acareação. Dalila afirma que Gabriel mente sobre a morte de Paul. Abner arma uma confusão na ótica em que trabalha e troca os pedidos dos clientes.

Bom Sucesso

Sábado, 7 de setembro

Paloma explica a Ramon que não sabia que Marcos iria ao desfile. Ramon fica feliz por Alice tê-lo chamado de pai. Paloma se emociona ao ver Alice vestida para a formatura. Alberto surpreende Paloma com a doação de livros que fez à escola.

Segunda-feira, 9 de setembro

Luan defende Alice de Waguinho e desiste de ser amigo do rapaz. Eric planeja com Diogo fazer uma campanha na internet para derrubar Jesse Júnior. Paloma e Alberto encontram Diogo e Eric no restaurante. Sinistro surpreende Waguinho ao dizer que eles roubarão Alberto.

Terça-feira, 10 de setembro

Sinistro sugere que Stefany siga Paloma para saber onde ela trabalha. Alberto confessa a Paloma que tem vergonha de como agiu com Eric no passado. Mario revela a Nana que armou o piquenique para eles reviverem sua história. Mario e Nana se beijam.

Quarta-feira, 11 de setembro

Nana diz a Mario que o beijo que aconteceu entre eles não mudará sua vida. Nana confidencia a Gisele que beijou Mario. Silvana dá novos conselhos a Mario para conquistar Nana. Waguinho pede a Sinistro para não participar do assalto à mansão. Sinistro rende Paloma.

Quinta-feira, 12 de setembro

Paloma e Alice se assustam ao ver que Waguinho está entre os assaltantes. Ameaçada, Paloma põe os assaltantes para dentro da mansão. Sinistro amedronta Paloma se ela não mostrar o cofre. Alberto finge não conseguir abrir o cofre e ataca Sinistro.

Sexta-feira, 13 de setembro

Paloma protege Alberto de Sinistro. Ramon fica sabendo que Gabriela dormiu na casa de Vicente e pede explicações à enteada. Léo avisa a Nana e Marcos sobre o assalto à mansão. A Polícia chega à mansão. Diogo acusa Paloma e Antônio de serem cúmplices dos bandidos.

Sábado, 14 de setembro

Paloma e Antônio são obrigados a depor na delegacia. Marcos diz a Ramon que tem certeza de que Paloma é inocente. Nana e Marcos comemoram quando o médico anuncia que Alberto irá se recuperar. Marcos comunica a Ramon que quer conversar com Paloma.

A dona do pedaço

Sábado, 7 de setembro

Jô aceita conhecer o investidor de Agno. Cássia pede que Agno arrume uma namorada. Camilo encontra Argemiro. Maria da Paz conta a Amadeu que abrirá uma nova loja.

Segunda-feira, 9 de setembro

Maria da Paz pede que Amadeu a ajude a manter seu nome em sua nova confeitaria. Bill engana Jô. Antero começa a recuperar sua memória e pede para voltar para sua casa. Evelina Rael conta a Camilo sobre o passado de Chiclete. Jô aceita investir seu dinheiro com Bill.

Terça-feira, 10 de setembro

Jô transfere seu dinheiro para Bill, e Téo a incentiva. Kim dispensa Márcio para ficar com Paixão. Camilo procura Vivi. Antero elogia Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Téo em seu plano para tentar ajudar Jô a mudar.

Quarta-feira, 11 de setembro

Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Régis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Téo questiona Jô sobre Fabiana.

Quinta-feira, 12 de setembro

Jô tenta despistar Téo em relação a Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de Régis. Otávio decide voltar para casa. Maria da Paz conversa com Amadeu sobre sua nova confeitaria. Camilo interroga Fabiana sobre Chiclete.

Sexta-feira, 13 de setembro

Joana ajuda Maria da Paz. Antero não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorá, Dorotéia e Cornélia fazem compras. Fabiana confronta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo encontro com Agno. Cássia e Merlin desabafam um com o outro.

Sábado, 14 de setembro

Rock e Joana trocam elogios e Maria da Paz provoca o rapaz. Lyris se preocupa com a proximidade de Cássia e Merlin. Rael pede ajuda a Lyris para vender um quadro que pegou da casa de Jô. Marlene conversa com Maria da Paz sobre a perda de memória de Antero.