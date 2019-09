Resumo semanal das novelas de 14 a 21 de setembro

Dalila dá à luz e planeja fuga

Nesta semana em “Órfãos da terra”, a vilã Dalila entra em trabalho de parto e vai para o hospital para dar à luz e planeja um meio de fugir quando sair do hospital. Durante as horas de trabalho de parto a situação se complica e todos ficam sem saber do estado de saúde da vilã. Nessa onda solidária, até a Laila se preocupa com o bebê. Qual será o destino da vilã? Será que o plano de fuga de Dalila dará certo?

Órfãos da terra

Sábado, 14 de setembro

Fauze é intimado a depor e confirma que viu Robson tirar a vida de Paul, inocentando Dalila. Rania aprova o relacionamento de Valéria e Camila, e insiste para que Miguel também apoie a filha. Camila, Jamil e Laila são intimados a comparecer ao julgamento de Dalila.

Segunda-feira, 16 de setembro

Robson é o primeiro a ser ouvido no julgamento de Dalila. Bruno decide ajudar Norberto e o Instituto Boas Vindas doando parte de seu prêmio. Gabriel revela todos os crimes de Dalila. Fauze muda seu depoimento e apresenta uma prova contra Dalila.

Terça-feira, 17 de setembro

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. Abner estraga uma peça rara da loja e esconde de Miguel. Bóris convence Mamede a aceitar sua ajuda. Péricles e Cibele se amam. Dalila troca olhares com Youssef.

Quarta-feira, 18 de setembro

A Juíza pronuncia a sentença de Dalila. Abner quebra um vaso e se apavora. Rania tenta consolar Dalila, que a ignora. Zuleika e Almedinha flagram Cibele e Péricles na cama. Youssef se apresenta para o advogado de Dalila. Fauze é preso. Dalila entra em trabalho de parto.

Quinta-feira, 19 de setembro

Dalila é levada para a sala de parto e pergunta por Rania e Fairouz. Youssef explica a Amin o plano de fuga de Dalila. Laila e Jamil rezam por Dalila e Soraia. Dalila tem complicações e é levada para a sala de parto. Camila se preocupa com seu julgamento e Valéria tenta acalmá-la.

Sexta-feira, 20 de setembro

Rania e Fairouz se emocionam ao ver Dalila com Soraia. Rania se preocupa com um comentário feito por Dalila. Rania confirma a gravidez de Santinha e a convence a falar com Fauze. Dalila sente-se mal, e Fairouz se desespera. Começa o julgamento de Camila.

Sábado, 21 de setembro

Camila inicia seu depoimento. Dalila reclama de ter a alta adiada. Camila não revela toda a verdade em seu depoimento. O promotor tenta intimidar Rania. O advogado obriga Camila a revelar o que omitiu em seu primeiro depoimento. Dalila promete se vingar de Camila.

Bom Sucesso

Sábado, 14 de setembro

Paloma e Antônio são obrigados a depor na delegacia. Marcos diz a Ramon que tem certeza de que Paloma é inocente. Nana avisa a Marcos que o estado de saúde de Alberto pode ser grave. Marcos comunica a Ramon que quer conversar com Paloma.

Segunda-feira, 16 de setembro

Marcos alerta Paloma de que Diogo está juntando provas contra ela e Antônio. Os bandidos inocentam Paloma no depoimento que dão ao delegado. Diogo tenta subornar os bandidos para incriminar Paloma e Antônio.

Terça-feira, 17 de setembro

Diogo exige que Alberto demita Paloma. Alberto expulsa Diogo da UTI. Nana afirma a Diogo que Paloma precisa pagar pelo crime que cometeu, sem saber que a gravação com os bandidos é falsa. Alberto fica decepcionado com Nana quando constata que a filha apoiou a chantagem de Diogo.

Quarta-feira, 18 de setembro

Nana acusa Alberto de estar hipnotizado por Paloma. Paloma é demitida por Alberto. Diogo avisa a Alberto que ele não irá mais ver Paloma. Diogo recebe Paloma e Ramon com hostilidade e mente dizendo que Alberto não quer vê-la.

Quinta-feira, 19 de setembro

Alberto esconde de Marcos que demitiu Paloma por causa da ameaça de Diogo e Nana. Leila, Bezinha e Batista percebem a tristeza de Alberto com a ausência de Paloma. Mauri se preocupa com o abatimento de Alberto. Eric procura Paloma.

Sexta-feira, 20 de setembro

Eric conta a Paloma que emprestou dinheiro para Alberto comprar a Editora com a promessa de que viraria sócio e teria seu livro publicado. Paloma fica surpresa ao saber que Alberto não cumpriu as promessas. Eric convida Paloma para ser sua secretária particular.

Sábado, 21 de setembro

Eric não aceita as desculpas de Alberto e afirma que irá lhe tirar tudo o que ama. Diogo fica surpreso ao saber por Alberto que Eric assumirá as dívidas da Prado Monteiro. Diogo teme que Eric conte a Nana que o estava ajudando a sabotar a Editora.

A dona do pedaço

Sábado, 14 de setembro

Rock e Joana trocam elogios e Maria da Paz provoca o rapaz. Rael pede ajuda a Lyris para vender um quadro que pegou da casa de Jô. Jô decide vender a mansão. Téo alerta Maria da Paz sobre a situação de Jô. Camilo chega a Rio Vermelho. Maria da Paz procura Jô.

Segunda-feira, 16 de setembro

Jô expulsa Maria da Paz de sua casa. Camilo descobre toda a história de Chiclete e confirma que foi o rapaz que atirou contra Cosme. Camilo exige que Vivi se case com ele em troca da liberdade de Chiclete.

Terça-feira, 17 de setembro

Jô diz a Téo que venderá a mansão para os compradores de Agno. Maria da Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu informa a Maria que já pode abrir sua nova confeitaria. Linda comenta com Camilo sobre a viagem de Vivi. Vivi pede que Chiclete confie nela.

Quarta-feira, 18 de setembro

Vivi desiste de sua viagem e pede um tempo a Camilo. Kim tem uma ideia para afastar Vivi e Chiclete de Camilo. Paixão surpreende Kim em sua casa e a moça cede às investidas. Cornélia compra a mansão de Jô. Camilo interrompe novamente a fuga de Vivi.

Quinta-feira, 19 de setembro

Fabiana manipula Vivi, que confessa estar presa na armadilha de Camilo. Régis confirma a paternidade de Arthur. Agno convida Leandro para voltar a morar em sua casa e pede para o rapaz se redimir de seu passado. Chiclete desconfia de que está sendo vigiado. Vivi aceita se casar com Camilo.

Sexta-feira, 20 de setembro

Vivi e Camilo combinam suas condições para o casamento. Maria da Paz tenta acalmar Marlene e Evelina diante da proposta de Antero. Jô discute com Kim. Jô aceita investir em um negócio de alto risco. Camilo atropela Chiclete.

Sábado, 21 de setembro

Maria da Paz e Amadeu socorrem Chiclete. Maria alerta Vivi, que visita o ex-namorado no hospital. Chiclete é rude com Vivi. Vivi aceita o anel de noivado de Camilo.Camilo orienta Berta a vigiar Vivi.Maria da Paz contrata Jenifer e Tonho para a nova confeitaria. Chega o dia do casamento de Vivi.